Toplu taşımada kural ihlallerine 370 bin TL ceza: 100 şoföre yaptırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, toplu taşıma ve market denetimlerini değerlendirdi. Kural ihlali yapan 100 şoföre toplam 370 bin 500 TL, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 27 markete ise 100 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla ilgili dairelerin birim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin kapsamlı şekilde görüşüldüğü toplantıda, ulaşım ve zabıta denetimlerine ilişkin gündem maddeleri başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Gerçekleştirilen denetimlerin değerlendirilmesi sonucunda uygulanacak cezai işlemler karara bağlandı.

Toplu taşımada 100 şoföre ceza

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün gündem maddesinde vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde; duraklarda bekleyen yolcuyu almama, başta olmak üzere güzergah dışına çıkma, tehlikeli araç kullanma, sefer saatlerine uymama, yolcuya kötü muamele, sefer sırasında sigara kullanma ve güzergahı tamamlamama gibi ihlallere ceza uygulandı. Bu kapsamda 100 şoföre kişi başı 3 bin 705 TL olmak üzere toplam 370 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

27 market cezadan kurtulamadı

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde ise son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulundurduğu tespit edilen 27 markete, her biri için 3 bin 705 TL olmak üzere toplam 100 bin 35 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ağaç keserek kamu malına zarar verdiği belirlenen bir vatandaşa 3 bin 705 TL ceza kesilirken, ilan ve reklam yönetmeliğine aykırı hareket eden esnafa da aynı tutarda cezai işlem uygulandı.