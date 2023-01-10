Toplu ulaşım İstanbul'da 3'e katlandı

Toplu ulaşımı ucuzlatma vaadiyle 2019 yılı yerel seçimlerinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı 3 kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı. 16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul’da toplu ulaşım cep yakmaya başladı. 2029 yılı yerel seçimlerinde ucuz ulaşım vaadiyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3’e katlandı. 2019 yılında 3,5 lira olan tam elektronik bilet ücreti, 1 Ocak itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 liraya yükseltildi.

CHP belediyeleri çift hane sınırında

Toplu ulaşımda CHP ile AK Parti belediyelerinin uyguladığı tarifelere bakıldığında aradaki fark göze çarptı. Belediye hizmeti CHP’li başkanın yönetiminde verilen İzmir’de toplu ulaşımda tam biniş ücretini 7,50 TL’den öğrenci biniş ücretini ise 2,54 TL’den uygulanıyor. Ankara’da ise 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin fiyatı 4,75 liraya yükselecek.

AK Parti belediyelerinde ulaşım daha ucuz

AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa’daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir’in epey gerisinde.

Konya’da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri’de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa’da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor. Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.