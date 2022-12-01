Toplum destekli polisler çocukları eğlendirdi

Tekirdağ’da okuma yazma öğretilen ortaokul çağındaki çeşitli yaş gruplarından çocuklar, alışveriş merkezinin oyuncak katında polislerle doyasıya eğlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi çerçevesinde ‘ilkokul çağını kaçırmış, ortaokul çağında olan ve okuma yazma öğretilen’ çeşitli yaş gruplarından çocuklara okula devam sözü alan polis ağabey ve ablaları bir alışveriş merkezinin oyuncak katında eğlence düzenledi. Çocuklar, polislerle doyasıya eğlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara, “İçişleri Bakanlığımızın Okullarda Güvenli Ortam projesi çerçevesinde 58 okulumuzu ziyaretlerimizde psikologlarımız ve çocuk şube görevlisi ekiplerimizle beraber yaptığımız çalışmalarda 13 Kasım Okulumuzda öğretmenlerimizin gayretiyle örgün öğretimden

uzaklaşmış, çeşitli nedenlerle ilkokul çağını tamamlayamamış ancak ortaokul çağına gelmiş çocuklarımıza ayrı bir sınıf açıldığını ve ders verildiğini gördük. Çocuklarımıza okullarımızda daha önce bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyaret kapsamında çocuklarımızdan söz aldık örgün eğitime devam konusunda, onlar da bu sözlerini tuttular. Biz de kendileri ve meslektaşlarımız ile birlikte iyi vakit, eğlenceli vakit geçirelim diye burada çocuklarımızla eğleniyoruz şu anda” dedi.