Toplumsal olaylar kişilerin ruh halini etkiliyor

Dünya genelinde yaşanan pandemi, doğal afetler gibi durumlar kişilerin ruh halini etkilediği, yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla vatandaşların kişisel gelişim merkezlerine başvurduğu ifade ediliyor.

Dünya genelinde yaşanan pandemi, doğal afetler gibi durumların kişilerin ruh halini etkilediği ifade edilirken, uzmanlar yaşanan olumsuzluklar sonrası kişilerin çevreleri ile olan iletişimlerinin de etkilediğine dikkat çekiyor. Kendini Parlat Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin kurucusu Fatih Boyacı, merkezlerine başvuran kişilerin var olan ruhsal travmalarının ortadan kaldırılması ve mutsuzluğun kaynağı ile baş edebilme konusunda kişisel gelişim eğitimler verildiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam eğitimlerinin kişilerin ruh sağlığını pozitif etkilediği ve yaşanan olumsuzluklar sonrası kişisel gelişim merkezlerine başvurular olduğunu söyleyen Boyacı, "Hayatta yediden yetmişe bu şekilde mutsuz ve umutsuz yaşam sürmekte olan sayısız insan var. Bu duygulardan sıyrılıp eski sağlıklı, ruhsal düzenlerine geri dönebilmeleri adına bir uyanış ve farkındalık odaklı bir sistemi hayata geçirmeye karar verdim. Kişilerin şuuraltını dönüştürürken, özel ve meslek yaşamlarında da başarıya giden yolu açıyoruz" ifadelerini kullandı.