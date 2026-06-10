Toplumsal olaylara müdahalenin görünmeyen yüzü Çevik Kuvvet'in zorlu eğitimi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, haftanın üç günü zorlu bir eğitimden geçiyor. Eğitimlerin en zor kısmı olan ‘Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi’ nefes kesti. Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimde gerçeğine uygun olarak eylemcilere müdahale eden polislerin aksiyon filmlerini aratmayan o anları havadan görüntülendi. Çevik Kuvvet polislerinin kullandığı teçhizatlar da Türk savunma sanayisi tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, haftanın üç günü yoğun tempoda eğitim gerçekleştiriyor. Çevik Kuvvet polisleri, kondisyonel eğitimler, fiziki eğitimler ve gaz eğitimleri görüyor. Polislerin eğitimlerinin en zorlu kısımlarından birisi ise ‘Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi’. Bayrampaşa’daki merkezde gerçekleştirilen "Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi", aksiyon filmlerindeki sahneleri aratmıyor. Senaryo gereği eylemciler polise karşı direniyor. Görevli polislere eylemciler, molotofkokteyli, havai fişek ve taş atıyor. Bu sırada kendini kalkanlar ile koruyan polis ise biber gazı ve sis bombası ile eylemcilere müdahale ediyor. Çevik Kuvvet polisleri, zorlu eğitimle İstanbul genelinde meydana gelebilecek muhtemel her türlü olaya karşı 7/24 hazır olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekipmanlarda "yerli ve milli" vurgusu

Toplumsal olayların bastırılmasında ve asayişin sağlanmasında görev alan Çevik Kuvvet polislerinin kullandığı tüm temel ekipmanlar Türk savunma sanayii tarafından üretiliyor. Polislerin operasyonlarda ve eğitimlerde aktif olarak kullandığı boy kalkanları, gaz mühimmatları, gaz tüfekleri ve görev esnasında taşıdıkları beylik tabancaları, tamamen yerli ve milli olarak üretiliyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Barış Acar, "Haftada en az üç gün eğitimlerimiz oluyor. Bunlar kondisyonel eğitimler, fiziki eğitimler ve gaz mühimmatları, gaz eğitimleri. Boy kalkanları, gaz mühimmatları, gaz tüfekleri kullandığımız yerli ve milli ürünlerimiz. Beylik tabancamız da yerli ve milli ürünümüz. Personellerimize gaz mühimmatları, gaz maskeleri kullanım kursu, savunma tüfeği kullanım kursu ve dışarıda karşılaştığımız olaylarda eksiklerimizi tamamlamak için burada toplumsal olaylara müdahale eğitimimiz verilmektedir" diye konuştu.

Çevik Kuvvet polisi olabilmek için alınan eğitimlerden söz eden Acar, "Çevik Kuvvet polisi olabilmek için boy-kilo, fiziksel parkur, sözlü mülakat; bunlardan başarılı olan öğrencilerimiz polis okuluna alınır. Polis okulundan başarılı olarak mezun olan polislerimizin hepsi Çevik Kuvvet polisi olabilir. Çevik Kuvvet polisi genellikle toplu kuvvet olduğu için toplumsal olaylar, grev, lokavt ve spor müsabakalarında görev alır" ifadelerini kullandı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde Eğitim Büro Amirliği’nde görev yapan Işıl Gülşah Gür ise, "Personellerimizin düzenli aralıklarla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde yapmış olduğu eğitimlerimiz var. Vatandaşların gururlu bakışları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Fotoğraf çekinmek isteyen oluyor, konuşmak isteyen oluyor. Biz bunları sevinçle karşılıyoruz ve görevimizi ifa etmeye devam ediyoruz" dedi.