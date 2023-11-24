Toprağın maharetli elleri, bu defa bilgilerini yarıştırdı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada toprağı işleyen maharetli eller, bu defa bilgilerini yarıştırdı. 26 mahalleden 78 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışmasında büyük bir çekişme yaşandı. 1’inci Turgutalpköy Mahallesi olurken, ikinciliği Ortaköy ve Deydinler birlikte paylaştı.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren ve bereketli topraklarında yetişen ürünlerle sofraları süsleyen İnegöl’de, tarım sektörü özellikle kadınların el emeği ile gelişiyor ve yükseliyor. İnegöl Belediyesi, bereketli topraklar kadar, bu toprakları işleyen hünerli ellerin de tarım sektöründe emeğinin büyük olduğu düşüncesiyle, 3 yıl önce Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasını başlatmıştı. Tarımda kadınların emeği ve katkısının garipsenemez bir gerçek olduğu düşüncesiyle, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü çerçevesinde yapılan organizasyon, bu yıl hasadın uzaması nedeniyle çiftçilerin talebi üzerine Kasım ayına ertelenmişti. 3. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, 23 Kasım Salı günü yapıldı. Kadın çiftçiler bu defa tarım bilgilerini yarıştırdı.

İnegöl genelinden merkez ve kırsal mahalleler arasında 26 mahalleden 78 kadının tarım bilgisiyle yarıştığı bilgi yarışması, renkli görüntüler sahne oldu. Her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımların temsil ettiği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde başladı. Yarışmada kadınlara tarım ve hayvancılık ile ilgili sorular yöneltildi. Aynı zamanda ilçede mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak, tarihimizden günümüze kadar her alanda kadınların önemini ve değerini vurgulamak ve tüm kadınlara toplumumuz, milletimiz ve insanlık için ne kadar önemli olduklarını göstermek maksadıyla yapılan yarışmanın finali ise 15.00’da yapıldı. 26 takım arasında tüm mahalle takımlarının yer aldığı eleme grubuyla başlayan yarışmada, 5 soruda en fazla doğru cevabı veren 9 kırsal mahalle temsilcileri yarı finale kaldı. Yarı finalde ise 7 soruluk bölümde en fazla doğru cevabı bulan 3 takımımız finale yükseldi.

Finalde büyük çekişme

Finalde 10 sorunun cevabı istenirken, 3 takım arasında 1’inci, 2’nci ve 3’üncü bu etapta belirlenecekti. Final yarışmasında kıyasıya bir çekişme yaşandı. Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Turgutalpköy Kırsal Mahallesi takımı 1’inci olup 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, Ortaköy ve Deydinler bir türlü yenişemedi. Sorulan her soruya aynı cevabı veren iki takımın da gösterdikleri başarı sonrası, Belediye Başkanı Alper Taban her iki takımın da 2’nci sayılmasını ve eşit ödül almalarını önerdi. Jüri üyelerinin onayı ve yarışmacıların sevinci ile Turgutalpköy 1’inci, Deydinler ve Ortaköy 2’nci olarak yarışmayı tamamladı. Birinci takım 10 bin TL ve ikinciler ise 7 bin 500’er TL ödülün sahibi oldu.

Yarışma geleneksel hale geldi

Yarışmanın final bölümünü ilçe protokolü de takip etti. Yarışmanın sona ermesinin ardından ödül takdimi ve selamlama için sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, katılan herkese teşekkür etti. Çok keyifli bir yarışma olduğunu belirten Başkan Taban, “Biz bir kısmını takip edebildik. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum, cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Artık bu organizasyon geleneksel hale geldi. Şehrimizde tarımla ilgili bilinci, hayvancılıkla ilgili olan bilinci arttırabilmek adına hep birlikte gayret ediyoruz” dedi.

Organizasyonun gayesinden söz eden Başkan Taban, “Burada hedefimiz belki kendi mesleki alanınızda sizlerin gelişimine katkı sunmak, ancak aynı zamanda hanımefendilerin bu mesleğin içerisinde neler yapabildiğini de kamuoyuna hissettirmek. Yine bunun haricinde ayrıca bir hedefimiz, amacımız da mahallelerimizi de bir araya getirip birbirleriyle kaynaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Ben bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Burada tatlı bir rekabet olsa da aynı zamanda bir kaynaşma da olduğunu görüyoruz. Programa destek veren ve paydaşımız olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışma sonucuna da değinen Taban, “Burada bir yarışma olduğu için sembolik olarak birinci, ikinci, üçüncü belirleniyor. Ama buraya katılan herkes bizim gönlümüzün birincisi. Cesaret göstermek bana göre çok kıymetli. O kadar da çekişmeli geçti ki ikinciyle üçüncüyü ayıramadık. Her iki takımın da ikinciliği hak ettiğini düşünerek iki takımı ikinci olarak kabul ettik. Katılan herkese yeniden teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Kadınların tarımdaki emekleri ödenemez”

Kaymakam Eren Arslan ise İnegöl’ün tarım gücüne dikkat çekerek; “Aslında hep sanayi ile ön plana çıksak da tarım bizim şehrimizin önemli bir gücü. Ülkemize önemli bir katma değer sağlıyor. Tarımın da en önemli üretici gücü kadınlarımız. Onların her alanda olduğu gibi tarımdaki emek ve gayretleri asla ödenemez. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum hem tarıma hem kadınlarımıza böyle bir imkan sağladığı için. Elbette ki bu yarışma ruhu sahaya da yansıyacaktır. İnegöl’ün tarım gücü artarak devam edecektir. Katılan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.