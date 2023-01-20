Toprak Dede, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı

TEMA Vakfı’nın Kurucusu Hayrettin Karaca, vefatının 3. yıl dönümünde dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerden oluşan Türkiye’nin ilk özel ağaç müzesi olan Karaca Arboretum’da düzenlenen törenle anıldı.

“Toprak Dede” olarak da bilinen Hayrettin Karaca, vefatının 3. yılında TEMA Vakfı İl Temsilciliği tarafından anma programı düzenlendi. Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Hayrettin Karaca’nın doğayla ilgili gelen tehlikenin farkında olarak TEMA’yı kurduğunu belirtti. Kaybedecek 1 metre toprağımızın olmadığını söyleyen Ataç, “Hayrettin Karaca’yı anlatmak o kadar uzun ki bitiremeyiz. Daha dünyanın bile farkında olmadığı 90’lı yılların başında TEMA’yı kurarak gelen tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ve bireysel sorumluluklarımızın ne kadar önemli olduğunu bıkmadan usanmadan hep anlattı. Bizde elimizden geleni yapıyoruz ama farkındalık istediğimiz gibi ilerlemiyor. Dönem artık tasarruf ve bilinç dönemi suyumuzu temiz tutmak, toprağımızı korumak zorundayız. Artık kaybedecek 1 metre toprağımız bile yok, sularımız ne yazık ki çok kirli. İyi su oranımız yüzde 17 civarında. Hayrettin bey iyi ki vardınız, iyi ki sizi tanıdık, iyi ki bu dünya sizi gördü. O bir doğa bilgesiydi. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun. Sizi çok seviyoruz” diye konuştu.

Vali Muammer Erol ise Hayrettin Karaca’yı sadece anmakla yetinmemek gerektiğini belirtti. Erol, Karaca’nın mirasını yaşatmak gerektiğini ifade ederek, “Karaca Arboretum’u kendisinin bir ömür mücadelesi sonucu ortaya çıkmış, Türkiye’de bir eşi benzeri olmayan hepimizin gözbebeği bir mekan. İyilik adına güzellik adına en kolayından başlayarak üzerimize düşeni yaparsak inşallah görevimizi de yerine getirmiş oluruz. Hayrettin Karaca için o güzel insan için rahmet dileyelim, mekana cennet olsun” dedi.

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Hayrettin Karaca’nın Torunu Yeşne Karaca İren ise dedesinin bireye değer veren bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, “Karaca Arboretum daha az bilinen bir aşkı burası. Ona babasından intikal etmiş bataklık olan bir yerdi. Islahlar sonucu önce elma bahçesi sonrada Türkiye’nin ilk özel arboretumu oldu. Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz çünkü onu anlatmakla bitiremeyiz” ifadesini kullandı.

Anma programına İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Arzu Demir ve ço sayıda TEMA üyesi de katıldı.