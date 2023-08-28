Toprak Mahsulleri Ofisi 2023 yılı kabuklu fındık alımları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alımları bugün itibari ile başladı.

Üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 7 Ağustos’ta fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Açıklanan fiyatlara göre Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımlarına bugün itibari ile başladı.

Bu çerçevede, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 84 lira, levant kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 82 lira, sivri kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatı 80 lira, standart dışı kabuklu fındığın kilogram fiyatının ise 75 lira üzerinden değerlendirileceği açıklandı.

Kabuklu fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkların tamamlandığını ifade eden TMO, kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacak olup alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım açılış tarihine göre düzenlenen ekli listedeki alım noktalarına getirmeleri konusunda uyardı.

Kabuklu fındık alım esaslarını açıklayan TMO fındığın rutubet oranı, içinin kalitesi gibi hususlar konusundaki kriterleri açıkladı. Açıklanan fındık alım kriterine göre, rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, taş ve toprak gibi yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, haşere tahribatı oranı yüzde 3 ve altı olan ve canlı haşere içermeyen tüm fındıklar satın alıma uygundur açıklaması yapıldı.

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağını belirten TMO ayrıca, ürün teslim ederken sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerin ürünlerini iyi kurutması noktasında özen göstermeleri ve belirtilen satın alma kriterlerine göre ürünlerini hazırlamaları noktasında uyarılarda bulundu.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibata geçerek 2023 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri noktasına dikkat çekildi.

Ürün bedelinin, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını belirten TMO, üreticiler randevularını http://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya TMO işyerlerine müracaat ederek alınabileceğini, alımlar sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklık yaşanmamasını sağlamak için Genel Müdürlükte kurulan “Alo Ürün Hattı’ndan 0 312 416 34 10 (8 Hat)’’ fındık alımları konusunda bilgi alınabileceğini belirtti.

Ayrıca, TMO kabuklu fındık alımları bugünden itibaren ilk etapta 15 noktada başlayacak olup hasat ve yoğunluk durumuna göre bu sayı 60’a kadar çıkabileceğini açıkladı.