Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Balıkesir’in Manyas ve Gönen ilçelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımları ile üreticinin yüzünü güldürüyor.

Manyas ilçesinin kırsal Akçaova Mahallesinde 6-Temmuz tarihinde Manyas ve Gönen ilçelerinin ortak alım noktası olarak alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi alımları ve uyguladığı fiyat politikasıyla çiftçileri memnun ediyor. Günlük 200 ton ile alımlara başlayan TMO şu anda günlük alım limitini 600 tona çıkardı. Randevu sistemi ile çiftçilerin zaman kaybının önüne geçildiği alımlar da rutubet oranının üst limitinin 14 olduğu bunun üzerinde olan buğdayların kurutularak getirilmesi isteniyor. İki unluk buğday, bir yemlik ve bir de arpa depolama alanının olduğu alım merkezine Gönen ve Manyaslı çiftçiler randevu sırasına göre kamyon ve traktörler ile ürünlerini getirirken, TMO elemanları önce buğdayın nem, protein, dane sayısı gibi özelliklerini ölçüyor ve sonrasında mahallenin merasında bulunan alım merkezine ürünlerini döküyorlar.

TMO alım merkezine ürün getiren kırsal Yeniköy Mahallesinden Hüseyin Ünal Şen "Arpaların veriminden memnunum, arpalar da 500-600 kilo aldım, buğdayda biraz düşük oldu. TMO’nin alımlarından memnunum, sıra almakta bazen sıkıntılar çekiyoruz, daha günlerim var, gelecek ayda da ürün getireceğim.”

Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ise TMO alım merkezinde yaptığı açıklama da arkadaşlara sorduklarını, herkesin memnun olduğunu, alanın da, ürününü teslim edenin de memnun olduğunu söylerken, Manyas genelinde 65 bin dekar buğday Ekimi, 15 bin dekar arpa ekimi yapıldığını, dekara ortalama verimin 600-700 hatta iyi bakanların dekara 800 kg. ürün aldıklarını söyledi. Özden "Bölgemiz de kırmızı tür buğday daha ağırlıklı, beyaza ilgi azaldı. Tüccar da 5,5-6 lira para verirken, ofis 8 bin 150 liradan alıyor, artı bir lira destekleme var, tüccarda da var ama tüccarın alım fiyatı düşük, alım merkezinde açılışından bu yana yirmi gün geçmesine rağmen bugüne kadar on bin ton alım yapılırken, on sekiz bin ton da randevu sırası var, bunun sekiz bini tonu tüccara kaçsa bile on bin ton daha ürün gelir" TMO alım merkezinde alım limitinin günlük 700 tona çıkarılacağı belirtildi.