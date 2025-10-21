Toprak Razgatlıoğlu: 'Hedefimiz her zaman kazanmak ve şampiyonluk elde etmek'

Dünya Superbike Dünya Şampiyonası’nda 3. kez şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda yarışacağı MotoGP hakkında konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "MotoGP bizim için çok zor olacak. İlk hedefimiz yarıştığımız takımın ve markanın en iyi pilotu olmak. Bunu yaptıktan sonra orada da farkımızı ortaya koyacağız. 2027’den sonra bize daha farklı kapılar açılacak. Hedefimiz her zaman kazanmak ve şampiyonluk elde etmek" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun son etabı olan İspanya’da şampiyonluğunu ilan etti. 3. Dünya şampiyonluğunu kazanan Toprak, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan yarış pistinde Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlangıç yapamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Razgatlıoğlu, "Motosiklet çok iyi değildi ve motosiklete odaklandık. Ne zaman işimize odaklandık her şey bambaşka olmaya başladı. Yarış kazanmaya başladık çünkü motosikleti geliştirdik, inanmaya başladık ve daha sonrasında 13 yarış üst üste kazanmaya başladık. 14 olmadı rekor kırmaya çalıştık ama olmadı. Herkes bizi izlerken motosikletin üstünde tek başımayım, arkamda gerçekten büyük bir aile var. Herkesin en iyi şekilde motosikleti hazırlaması gerekiyor, ufacık bir cıvata bile her şeyi berbat edebilir takıma da çok teşekkür ederim. Dünya Şampiyonu oldum diyemiyorum, Dünya Şampiyonuyuz diyorum" cümlelerine yer verdi.

"2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi"

En büyük hayalinin Kenan Sofuoğlu ile aynı takımda yarışmak olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, "2015 yılında Avrupa Şampiyonu olduğumda, aynı takımdaydım zaten ama Kenan ağabeyim Dünya Şampiyonası’nda yarışıyordu. 2016 yılında da Kenan ağabeyim ile Dünya Şampiyonası’nda yarışmak istiyordum ama bana başka bir yol çizdi. O yolu çizdiğinde tabii ki de takip etmek zorundaydım ama içimdeki o hissiyat onunla beraber olmaktı. Ama ne zaman dünya şampiyonluğunu ilan ettim, o çizdiği yolu daha iyi anladım. 2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi, ilkler her zaman unutulmaz. 2021 Dünya Şampiyonluğu benim için çok özeldi, babamı kaybettikten sonra o şampiyonluğa çok ihtiyacım vardı. Çünkü babamın hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden benim için çok önemliydi. 2024 şampiyonluğu da çok özel sebebi Kenan ağabeyimle birlikte bu kararı aldığımızda herkes bizi eleştirdi, kimse takıma, motosiklete inanmıyordu ve orada kariyerimizin biteceğine inanıyordu ve inanılmaz bir hikaye yazdık 2024 yılında. O hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Hayalini bile kurmadığımız bir şeylere ulaştırıyor bizi belki çünkü o şampiyonluk bizim MotoGP kapımızı açtı. 2025 yani bu sezon çok iyi başlamadık ama çok iyi sonlandırdık ve baya bir stresli yıldı. Çok güzel ilerliyoruz. Adım adım gittikçe başarıya daha tatlı ulaşıyorsun. Bir yandan sıçramak bazen güzel olmuyor, düşebiliyorsun"

"İnanıyorum ki benim için hedef 2027"

Superbike kariyerinin kendisinde bıraktığı izlere değinen 29 yaşındaki sporcu, MotoGP’de yarışma hedefini yineledi. Razgatlıoğlu, "Beni Kenan ağabeyim getirdi Superbike’a 2014’te. Bana bir tane motor ayarlamışlardı orada yarışmam için ve beni gerçekten inandırdı o kategorinin en iyi motoru diye. Ama o motorda 15’nci oluyormuş, ondan haberimiz yok. Beni psikolojik olarak hazırladı yarışa ve o yarışı ben kazandım. İlk defa gittiğim pistte ilk defa bindiğim motor ve yarışı kazandığımda takımdakiler ağlıyordu. Çünkü o güne kadar en iyi dereceleri 12’ncilikmiş. Oradan serüven başladı diyebilirim. 2018’de kırılma anı yaşadık, her şey kötü gidiyordu bırakmayı bile düşünmüştüm. Spor Bakanlığı destek veriyor, Kenan abi uğraşıyor her şey için. Onların yüzünü kara çıkardığım için açıkçası devam etmek istemiyordum. Ama 2018’de sezonun sonuna doğru podyum yaptığımda ben bu bunu yapabiliyorum dedim. Ve bununla birlikte 2019 bambaşka oldu benim için. Fransa’da ilk birinciliğinizi almıştık. Daha sonrasında fabrika takımına imza attım. Benim için hayatım aslında orada değişti diyebiliyorum. Uzun yıllardır Superbike’deyim ve gerçekten orayı bir ev gibi hissediyordum ve herkese de aynısını söyledim. Birçok kişiyi tanıyorum. Bütün markaların bütün takımların sahipleriyle gerçekten arkadaşım herkes ile ilişkim çok iyi. Ve tabii böyle bir padoktan çıkıp başka bir padoğa gitmek biraz beni üzüyor diyebilirim. Çünkü gittiğim padokta kimseyi tanımıyorum. Kimseyi bilmiyorum. O birazcık zor olacak benim için. Benim için unutulmayan anlar şöyle. Beni gerçekten sevdiklerini gösterdikleri için o padoku unutamayacağım. Belki de ilerleyen zamanlarda tekrar o padoğa döneriz. Şu an hiçbir şey net değil ama yani Superbike padoku gerçekten bambaşka ve oraya gelenler de aynı şeyi söylüyor zaten. MotoGP tarafında tabii ki de her zaman en fazlasını isteriz. Bu milletçe ve ben sporcu olarak herkes bunu ister. İlk dünya şampiyonluğunu tabii ki de istiyoruz. Bu ne zaman olur, nasıl olur açıkçası bilmiyoruz ama biz oraya tabii ki de imza attık. MotoGP’e gidiyoruz artık ama sadece orada yarışmak için gitmiyoruz. Bizim karakterimiz artık kazanmak ki özellikle şu zor olacak bizim için; Süperbike’de en kötü pozisyonumuz bu sene özellikle 2’ncilikti ve en kötü podyumda bitiriyorduk. Düşmezsek podyumda bitiriyorduk. Şimdi MotoGP bizim için çok zor olacak. Çünkü ilk sene tamamen öğrenme senesi, alışma senesi. Belki podyuma çok uzak olacağız. Orada birazcık işte Kenan ağabeyimin desteği edecek bana. Ama bunu hep beraber atlatacağımızı düşündük. Çünkü farklı bir kategori, her şey farklı. Ona bir alışma süreci olacak. Ona başlama süreci olacak. Ama inanıyorum ki benim için hedef 2027 daha farklı olacak. İlk hedefimiz Kenan abiyle konuştuğumuz için yarıştığımız takımın ve markanın en iyi pilotu olmak. Bunu yaptıktan sonra orada bir farkımızı ortaya koyacağız zaten. Daha sonrasında da Kenan abinin dediği gibi belki 2027 olmayacak ama 2027’den sonra daha farklı kapılar açılacak bize. Zamanla hep beraber onu göreceğiz. Ama hedefimiz her zaman kazanmak ve şampiyonluk elde etmek. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

"Toprak’ın başardığı dünyada büyük bir iş"

Toprak’ın elde ettiği başarının dünyada büyük bir etki oluşturduğu vurgulayan Kenan Sofuoğlu, bu başarının Türk motosiklet sporu için gurur verici olduğunu söyledi. Sofuoğlu, "Benim de bir kariyerim vardı ama onun geldiği nokta bambaşka bir nokta. Hocalığı bir kenara koyalım ağabeyliği daha çok yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hayatın bana öğrettiği en önemli şeylerden biri de aklını ve enerjini çok doğru bir şekilde kullanman lazım, yeteneğini çok iyi kontrol etmen lazım. Bu seneye başladığımızda işler çok kötü gidiyordu ve Toprak’ın demeçlerini duydukça ne oluyor? Demeye başlamıştım. Sonrasında Avrupa’ya döndükten sonra oturduk, konuları konuştuk. Biz Toprak’la taktik konuşmuyoruz o durumu çok iyi yönetiyor. Pazar günü çok iyi ve her şey çok iyi gidiyordu. Toprak’a sadece diğerlerinden kendisini koruması gerektiğini söyledim. Pistte tatsız bir kaza yaşandı. Alınması gereken bir şampiyonluk vardı, biraz sabretmemiz gerekiyordu. Nicolo Bulega ile alakalı gerçekten biraz dozunu kaçırdık, taraftarımız biraz dozu kaçırdı ve benim için üzücü olan kısmı da Türkler hakkında, ülkemiz hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım motor sporları konusunda tabi burada Toprak ile alakalı bir durum yoktu ama ülkemle alakalı olanlar çok zoruma gitmeye başladı ve bende birkaç paylaşım yaptım. Bunu hala anlamayan taraftarlarımız var neticede bu bir spor, bir savaş değil. Kimse kimseden nefret etmesine gerek yok. Bu tür durumlara biraz daha iyimser yanaşmak gerekiyor. Ben de bu savaşlara girmiş biriyim ama iyimser olmanın daha iyi olduğunu gördüm. Toprak zaten bu konuyu iyi yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"MotoGp serüveni kolay değil, çok zorlanacağız

Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyerinin nasıl şekillendiğiyle ilgili de konuşan Sofuoğlu, "Yamaha ile bir türlü anlaşmıyorduk ve ben Yamaha’ya, ’Beni masadan kaldırmayın, kalkarsam başka bir yerde Toprak’ı herkes yarıştırır’ bana, ’Hayır, gideceksin geri geleceksin’ dediler. Sonrasında BMW ile anlaşmaya vardık. BMW’yi araştırdığımda Toprak’a en kötü ihtimalle podyumda olacağız ama bu motor sürprizler yapabilecek bir motor. BMW kararı herkes için çok riskliydi, benim için en kötü podyumdu. Toprak’ın güzel yeteneği sayesinde ilk yıl şampiyonluğu aldık. Bunun bize kazandırdığı ise bugün Toprak Yamaha’da yani MotoGP’nin en köklü takımları Yamaha ve Honda’dır ve biz bu en köklü takımların fabrika pilotu olduk. Biz 2024 yılının MotoGP Dünya Şampiyonu takımla imza attık. Tabi ki MotoGP serüveni kolay değil, çok zorlanacağız ve birçok şeye göğüs germek zorunda kalacağız ama inancımız sonsuz. Motor sporları bu adımı bekliyordu biz de attık" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben Toprak’ın MotoGP’de ilk önce bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum"

MotoGP’de Toprak Razgatlıoğlu’ndan beklentilere ilişkin değerlendirmede bulunan Sofuoğlu, "İnanmadığımız işe girmezdik. Ben sonuna kadar inanıyorum. Biz Superbike defterini kapattık. Ben Toprak’ı Superbike şampiyonluğu için yetiştirmiştim. O yoldan yürümüştük. MotoGP kararını hem ayranları hem motor spor dünyası herkes bekliyordu ve Toprak’a dedim artık gitmek zorundayız. Buraya fazla gelmeye başladık. Bu yaklaşık dört yıldır konuşulan bir şeydi bu arada. Ama ben hep şunu istedim. Gitsin ama doğru takımla iş yapabileceği ve kazanacağı takımla, fabrika takımıyla gitsin istedim. Ben Toprak’ın MotoGP’de ilk önce bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum. Motorlar çok önemlidir. Biz ilk önce dedik ki MotoGP’e bir ısınalım. 2027 yılında kurallar yeniden yazılacak. Her markanın motosikleti sıfırdan yapılacak. 2026’da antrenmanlarımızı yapalım. 2027’de en köklü marka Yamaha en iyi motoru yapacak ve Toprak’ta inşallah şampiyonluğa oynayacak. Planımız bu. Ama bugün hedefimiz ilk önce Toprak’tan beklenmesi gereken Yamaha’nın en iyi pilotu olması. Allah’ın izniyle Toprak’ın yetenekleriyle beraber belki orada da BMW’deki gibi bir sürpriz yapacağız ve bir hikaye yazacağız. Bunu zaman gösterecek. Testlere üç hafta kaldı, ilk defa sahneye orada çıkacağız rakiplerimizle beraber. Açıkçası MotoGP bizim için artık kaçınılmaz oldu. Yani bu kararı vermek zorundaydık artık. Toprak’ın yaşı ilerliyor MotoGP macerası olacaksa da bunu artık yapmanın vakti gelmişti. Aynı zamanda da marka MotoGP’nin en büyük iki tane markası köklü markasıyla alakalı teklifler gelmeye başladı ve bunun üzerine bu tekliflerden de Yamaha’da anlaşmaya varıldı. Tabii ki anlaşmayla alakalı imza atıldıktan sonra çıkan haberler dünya genelinde motor sporları dünyasında o kadar büyük ses getirdi ki ne kadar doğru bir karar verdiğimizi zaten orada anladık ve başardığımızı fark ettik. Yani bu bile büyük bir başarı. Şu ana kadar MotoGP’ye imza atanlarda tarihte ben bu kadar ses getireni ben görmedim. Hiç kimsenin gelişi bu kadar heyecanlı konuşulmadı. Toprak’ın sadece MotoGP imzası bile motor sporlarının en önemli olayı oldu" diye konuştu.