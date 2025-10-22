Toprak Razgatlıoğlu: 'MotoGP'de ilk sezonumuz 'öğrenme yılı' olacak'

Gelecek sezon MotoGP’de mücadele edecek olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk sezonun kendisi için bir ’öğrenme yılı’ olacağını söyledi. Toprak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için ise 2027 yılını işaret etti.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun İspanya’daki son yarışını 3. tamamlayarak 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3. kez kürsünün en üst basamağında yer aldı. MotoGP’ye geçiş yapacak olmasının heyecanını yaşayan Razgatlıoğlu, şampiyonluk sezonunu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Motosiklet sporları dünyasında kendisine yeni bir sayfa açan Topra, MotoGP’de ilk sezonun kendisi için bir ’öğrenme yılı’ olacağını ve en iyi Yamaha sürücüsü olmanın ilk hedefleri arasında bulunduğunu aktardı.

"İlk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak"

MotoGP heyecanına hazırlanan ve yeni döneme dair konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Artık MotoGP’deyiz. Üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık hedefimiz tamamen MotoGP oldu. İlk testleri bekliyoruz, her şey yolunda giderse 3 hafta sonra motosiklete bineceğiz. Heyecanlıyız, zorlu bir sezon bizi bekliyor açıkçası. Herkesin büyük bir beklentisi de var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum, beklentilerin belki birazcık kısılması gerekiyor. Çünkü ilk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak. Daha sonrasında 2027’de asıl hedefimiz o zaman. MotoGP’de Yamaha ile anlaştık, en büyük hedefimiz burada en iyi Yamaha sürücüsü olmak. Ama belki ilk seneden güzel şeyler başarabiliriz. Eğer öyle bir şey olursa hep beraber mutlu olacağız zaten ama ilk hedefimiz tabii ki de en iyi Yamaha sürücüsü olmak" ifadelerini kullandı.

"Arkaya baktığımızda sadece güzel günleri görüyoruz"

Geride kalan sezonu da değerlendiren Razgatlıoğlu, "Bu sezon başlangıcı çok iyi değildi, kötü başladık ama ilerleyen zamanlarda geri dönüş yaptık. Son yarışımız çok heyecanlı ve stresliydi. Pazar günü özellikle rakibimiz tarafından yarış dışı kaldık ama daha sonrasındaki ikinci yarışta sadece motoru finişe götürmemiz gerekliydi. Hiçbir sorun yaşamadan götürdük ve şampiyonluğumuzu ilan ettik. Ama gerçekten çok büyük emek var orada. Arka tarafta bizler stresin altında gerçekten zorlu bir gün geçirdik. Ama her şeye değdi. Çünkü dünya şampiyonluğunu ilan ettikten sonra inanın arkaya baktığınızda sadece güzel günleri görüyorsunuz. Döktüğünüz terleri görüyorsunuz. Şampiyon olduğumuz için mutluyum, tekrardan bir şampiyonluk getirdik ülkemize ve inşallah MotoGP’de de bu şekilde olur" diye konuştu.