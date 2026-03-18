Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk sezonunun ikinci yarışında Brezilya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Üç kez Dünya Superbike şampiyonu olan Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarış hafta sonunda Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek.

Brezilya’daki yarış hafta sonu, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05’te yapılacak birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20’de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla birlikte hafta sonu programı devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10’da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Razgatlıoğlu, TSİ 16.50’de sıralama seansında yer alacak ve saat 21.00’de sprint yarışında mücadele edecek. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40’ta ısınma turlarına katılacak olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00’de gerçekleştirilecek ana yarışta sezonun ikinci yarışına çıkacak.