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Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in altıncı durağı olan Çekya'da üst üste altıncı podyumunu elde ederken, toplamda 14 kez podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum
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2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in altıncı durağı olan Çekya’da üst üste altıncı podyumunu elde ederken, toplamda 14 kez podyuma çıktı.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın altıncı durağı olan Çekya’da üst üste altıncı podyumunu elde ederken, toplamda 14 kez podyuma çıktı. Dört bin 212 kilometrelik Most Pisti’ndeki hafta sonunun ilk yarışına ikinci cepte başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

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Startta liderliği yükseldi

22 turluk yarış için kırmızı ışıklar söndüğünde Toprak Razgatlıoğlu, müthiş bir atak yaparak startta Jonathan Rea’yı geride bırakarak, birinciliğe yükseldi. Yarış boyunca Alvaro Bautista, Scott Redding ve Jonathan Rea’yla liderlik mücadelesi veren Toprak, ikinci sırada çizgiyi geçti. Çekya’daki ilk yarışı Alvaro Bautista kazanırken, üçüncü Scott Redding oldu. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 15.00’da Most Pisti’ndeki ikinci yarışına çıkacak.

İHA
Editör

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