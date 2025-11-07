Topuklu iş kadınları ile şalvarlı köylü kadınları aynı tarlada

Topuklu ayakkabılı iş kadınlarıyla şalvarlı köylü kadınları aynı tarlada aynı hedef için buluştu. Ağırlığı bir kilogramı bulan Türkiye’nin en büyük deveci armudu üreticisi olan Bursa’nın Gürsu ilçesinde bu yılki hasat anlamlı bir mesajla sonlandı. "Gürsu’da eller sadece armut için kalkar, kadına el kalkmaz. Bizim elimiz armut toplar!" diyerek iş dünyasından kadınlar ile köy kadınlarını bir araya getiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’nun Bursa’nın kadına yönelik şiddet olaylarında en düşük oranlara sahip ilçesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Işık, son 5 yılda ilçede hiçbir olumsuz olay yaşanmadığını vurguladı.

"Gürsu’da eller sadece armut toplamaya kalkar"

Geçtiğimiz yıllarda erkek muhtarlar, sporcu kadınlar ve kız öğrencilerle hasat yaparak bu sosyal yaraya parmak basan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hasadını yaptıkları armutları Dünya Kız Çocukları Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a ikram etmişti. Gürsu’da emek, bereket ve saygının aynı tarlada yeşerdiğini kaydeden Başkan Gürsu, sadece bu etkinliğe katılan kadınlara değil, bu konuda gösterdikleri duyarlılıkla Gürsu’nun Türkiye’de örnek olmasını sağlayan erkeklere de teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, il yöneticileri, AK Parti Gürsu Kadın Kolları Başkanı Dilara Seyfet ve ilçe yöneticileri, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Şeyda Şençayır, Başkan Yardımcısı Zuhal Aslı Saka, MHP Gürsu Kadın Kolları Teşkilatı, Gürsu Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri, kooperatifler, ilçe protokolünden kadın yöneticiler de katılarak destek verdi.