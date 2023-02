Toroslar Belediyesi, 3'üncü yardım tırını ve 5 transit aracı deprem bölgesine gönderdi

TAKİP ET

Toroslar Belediyesinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında başlattığı yardım kampanyasına tüm Mersinliler yoğun destek verirken, 3’üncü yardım tırı da afet bölgesine doğru yola çıktı. Tüm hemşehrilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti olan depremin yaralarını hep birlikte sarmak için tek yürek olduk. Yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Acil Durum Afet Ekibinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yardım tırları ile birlikte afet bölgesine gönderildi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde AFAD’ın arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına dahil olan 33 kişilik ekip, iş makineleri ve ekipmanlarıyla depremzedelere destek veriyor.

Afet masası oluşturuldu

Vatandaşların seferber olduğu yardım kampanyası için Toroslar Belediyesinin ana hizmet binasında ve Yunus Emre Kültür Merkezinde afet masası oluşturuldu. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar; battaniye, ısıtıcı, hazır gıda, bebek bezi, hasta bezi, hijyen malzemesi, tuvalet kağıdı, bere, eldiven, uyku tulumu (çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek-çocuk), eldiven (kışlık), polar ara katman, kışlık bot gibi temel ihtiyaç malzemelerini Toroslar Belediyesinin yetkililerine ulaştırdı. Yardım kampanyasına çocukların ve gençlerin ilgisi de yoğun oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezinde ve belediye hizmet binası önünde toplanarak tırlara ve transit araçlara yüklenen yardımlar, 7,7 ve 7,6’lık depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a gönderildi. Teslim edilen malzemeler, belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşların işbirliğiyle yardım tırlarına yüklendi.

“Afet bölgesindeki yetkililerle temas halindeyiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremzedelerin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Depremzedeler için düzenledikleri yardım kampanyasına katılan tüm hemşehrilerine de teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Kahramanmaraş merkezli, Mersinimiz olmak üzere 10 ilimizi derinden etkileyen depremin ardından büyük üzüntü yaşamaktayız. Depremzedeler için düzenlediğimiz yardım kampanyasına Mersinli hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Belediyemizin imkanlarıyla hazırladığımız yardım malzemeleriyle birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihtiyaç malzemelerini, 3’üncü tırımıza da yükleyerek afet bölgesine gönderdik. Mersin halkı her zaman olduğu gibi dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini ortaya koydu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acil Durum Afet Ekibimizi daha da çoğalttık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte 33 personelimiz afet bölgesinde destek veriyor. Afet bölgesindeki yetkililerle de temas halindeyiz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.