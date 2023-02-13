Toroslar Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde destek güç oluyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, depremin 8’inci gününde Hatay merkezde enkaz altında kalan bir kadın vatandaşı canlı olarak kurtardı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Acil Durum Afet ve Zabıta ekipleri, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üzerinden bu yana afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarına yoğun destek veriyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay’da enkaz altında kalan 40-42 yaşlarındaki Suriyeli bir kadın vatandaş da Toroslar Belediyesi ekiplerinin desteğiyle depremin 170’inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkaza dönüşen binalarda AFAD ve bölgedeki ekiplerle koordineli çalışmalar yapan Toroslar Belediyesinin 31 kişilik ekibi, onlarca kişiye umut oldu. Zamana karşı cansiperane mücadele eden belediye ekibi, bu güzel haberlerin artması için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek.

Arama kurtarma çalışmalarından enkaz kaldırmaya, yardım malzemelerinin ulaştırılmasından depremzedelerin Mersin’e getirilmesine kadar gece gündüz iş makineleri, ekipman ve araçlarıyla destek veren Toroslar Belediyesinin Acil Durum Afet ve Zabıta ekiplerinin yanı sıra Toroslar Belediyesinin ambulansı da yaralanan depremzedelerin nakillerinde görev alıyor.

"Bu dayanışma, yüzyılın dayanışması"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm Türkiye’nin afet bölgesinde tek yürek olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının tarifi yok. Belediye ekiplerimiz, ülkemizin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleriyle afet bölgesinde özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Göçen binaların enkazından kurtarılan vatandaşlarımızın haberleri bizlere büyük umut oluyor, sevinç yaşatıyor. Dayanışma içinde kenetlenen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.