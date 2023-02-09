Toroslar Belediyesi ekipleri, Kırıkhan'da küçük çocuğu enkazdan sağ olarak kurtardı

MERSİN (İHA) – Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için afet bölgesine giden Toroslar Belediyesinin ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için büyük gayret gösteriyor. Ekipler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde küçük bir erkek çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardı. Saatler süren çalışma sonucu titizlikle enkaz altından kurtarılan Yasin isimli çocuk, sağ salim ailesine teslim edildi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesinin Acil Durum Afet ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve ekipmanlarıyla Hatay deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Depremin ardından en kısa süre içerisinde afet bölgesine ulaşan 33 kişilik ekip, AFAD ile birlikte depremzedelere yardım ediyor.

“Gün birlik olma zamanı”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Tüm dualarımızla enkaz bölgelerinden gelecek umutlu haberleri bekliyoruz. Tüm Türkiye, afet bölgesine koşarak tek yürek oldu. Devletimizin tüm kurumlarıyla depremzede vatandaşlarımıza yardım elini uzatıyoruz. Afet bölgesine gönderdiğimiz ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarmak için büyük çaba gösterirken, bir taraftan da depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına hemşehrilerimizle her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu noktada yardım kampanyamıza destek veren Mersinli hemşehrilerime yeniden teşekkür ediyorum. Bu süreci dayanışma içerisinde atlatacağız inşallah. Yaraları hep birlikte sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun” dedi.