Toroslar Belediyesinden deprem bölgesine ekip ve iş makinesi desteği

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, deprem bölgesine ekip ve iş makinesi desteğinde bulundu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 15 kişilik Acil Durum Afet Ekibini ve iş makinelerini, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderdi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Toroslar Belediyesinin Acil Durum Afet Ekibi de deprem bölgesinde AFAD’ın arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Başkan Yılmaz, Fen İşleri şantiyesinde personelini, “Yolunuz açık olsun. Rabbim, hepimize güç kuvvet versin” diyerek dualarla uğurladı. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı uğurlamanın ardından 3 iş makinesi, 3 kamyon ve 2 yardımcı ekip ile birlikte 15 kişilik ekip, deprem bölgesine ulaştı.

“Yaralarımızı hep birlikte saracağız”

Depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla deprem bölgesine ekiplerini gönderdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Acil Durum Afet Ekiplerimiz, iş makineleri ve araç gereçleriyle deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Depremin açtığı yarayı hep birlikte saracağız. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Toroslar Belediyesi olarak Hatay’a yardım noktasında ekibimizi gönderdik. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce sevdiklerine ulaşması en büyük temennimiz. Deprem bölgesine yardım eli uzatmak için ilgili müdürlüklerimiz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.