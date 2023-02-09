Toroslar Belediyesinden depremzedeler için '1 Oda, 1 Aile' kampanyası

Toroslar Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için “1 Oda, 1 Aile” kampanyası başlattı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurduğu “1 Oda, 1 Aile” kampanyası için “Kardeşlerine yardım etmek isteyen güzel kalpli insanlar! Evinizdeki bir odanızın misafirleri sizleri bekliyor” mesajı ile Mersinlilerden destek istedi.

Evlerinde, depremzedeleri misafir etmek isteyen vatandaşların, adı-soyadı, iletişim bilgileri ve misafir kapasitesini 0531 711 96 13 numaralı telefonla iletişime geçerek bildirebilecekleri kaydedildi.

“Bu dayanışma, Türk misafirperverliğinin en güzel örneği”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, afet bölgesindeki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte bir yandan yaralanan ve bir yandan da konaklama sorunu yaşayan vatandaşlarımız var. Bu kardeşlerimiz yalnız değiller. Devletimiz, tüm kurumlarıyla depremzedelerin barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bu noktada afet bölgelerinden ilimize gelen ve zor durumda bulunan vatandaşlarımız için biz de Toroslar Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Belediyemizin koordinasyonunda evlerinde, depremden etkilenen vatandaşları misafir etmek isteyenler, bizimle iletişime geçebilirler. Bu dayanışma, Türk misafirperverliğinin en güzel örneğidir. İnşallah bu büyük afeti devletimizin ve milletimizin el birliğiyle atlatacağız” dedi.