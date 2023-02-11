Toroslar'da depremzedeler için yardım zinciri büyüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için gönüllü vatandaşların da desteğiyle başlattığı yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halkkent Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturulan kriz masası, afet bölgesindeki yetkililerle koordineli bir şekilde çalışıyor. Temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırları ve araçlar, Yunus Emre Kültür Merkezinden afet bölgesine gönderildi.

"Gelemeyecek olanların evlerinden teslim alınıyor"

Toroslar Belediyesi, sosyal medya hesaplarından da depremzedelere ulaştırılacak temel ihtiyaç malzemelerini paylaşarak, yardımda bulunmak isteyen vatandaşları bilgilendirdi.

Depremzedelere destek vermek isteyen ancak merkeze gelemeyecek olan vatandaşların yardımları da adreslerinden teslim alınıyor. Vatandaşların, Toroslar Belediyesinin ’0324 322 72 00’ numaralı telefonunu arayarak belediye ekipleriyle iletişim kurabilecekleri bildirildi.

Yardım malzemeleri, Yunus Emre Kültür Merkezinde ve belediye hizmet binası önünde toplanıyor.

Yardımda bulunmak isteyenler; kışlık bot, mont, yağmurluk, bebek maması ve biberonu, jeneratör, powerbank, bebek ve çocuk kıyafeti, kuru gıda, konserve, plastik kaşık ve çatal, eldiven, bere, atkı, hijyen malzemesi, hasta bebek bezi, tuvalet kağıdı, mum, çakmak, el feneri, düdük, su, meyve suyu, sentetik içlik, kışlık kıyafet, uyku tulumu, hijyenik ped, tüplü ısıtıcı, cep ısıtıcısı, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerini belediyenin yetkililerine teslim ediyor. Tek tek tasnif edilerek paketlenen yardımlar, belediye personeli ve gönüllülerin işbirliğiyle tırlara yükleniyor. Yardımlar, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Bu zor günleri birlikte atlatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merkezde yürütülen çalışmaları takip ederek, “Çok üzücü günlerden geçiyoruz. Ülkemizi derinden sarsan bir deprem felaketi yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamayız. Her zaman olduğu gibi bu zor günleri de dayanışma içerisinde atlatacağız inşallah. Yardım kampanyamız, hemşehrilerimizin yoğun desteğiyle çığ gibi büyüyor. Yardımda bulunarak duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afet bölgesinin ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.