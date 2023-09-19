Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım yatırımlarında zirvedeki yerini korudu

Türkiye genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı örgütü Elder’in 2022 raporuna göre, Toroslar EDAŞ sektörün yatırım liderliğini devam ettirdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder) 2022 sektör raporuna göre Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), 21 elektrik dağıtım şirketi arasında tüketici sayısı sıralamasında 3’üncü olurken, yıllık 2,6 milyar lirayla en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi oldu. Böylece şirket bölgesinde artan enerji talebini kaliteli ve kesintisiz şekilde sağlamak için yürüttüğü yatırımlarla sektörünün yatırım lideri unvanını da korumuş oldu.

Yatırım artışında ivme korundu

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sıralamada 2016-2020 yıllarını kapsayan 3’üncü 5 yıllık uygulama döneminde liderliğe ulaşan şirket, 2021-2025 dördüncü uygulama döneminin ilk yılı olan 2021’e de lider olarak başlamıştı.

Şirket, son 3 yıla bakıldığında 2020’de 1,8 milyar lira, 2021’de 2,3 milyar lira yatırım yaparken, geçen yılki yatırım miktarıyla yıllık yatırım artışında yakaladığı ivmeyi de korudu.

Bu yatırımlarla, kırsalda kilometrelerce uzanıp şehirleri kılcal damarlar gibi besleyen elektrik dağıtım şebekesinin eskiyen unsurlarını yenileyen şirket, şehirlerin genişleyen bölgeleri için yeni hatlar tesis etti.

Böylece geçen yıl sonu itibariyle Toroslar EDAŞ, 147 bin 262 kilometre hat uzunluğuna 47 bin 691 adet trafo sayısına ulaştı.

İstihdamın da lideri Toroslar EDAŞ

Şirket, 4 bin 381’i kadrolu ve 3 bin 776’sı taşeron olmak üzere toplamda 8 bin 157 çalışan ile kadrolu çalışan sayısında ve toplam personel sayısında en çok istihdam gerçekleştiren şirket oldu.

4 milyon 308 bini aşkın tüketiciyle Türkiye’deki müşterilerin yaklaşık yüzde 9’una hizmet veren şirketin bünyesindeki kadrolu çalışan sayısı, Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründeki toplam kadrolu çalışan sayısının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturdu.

Bu dönemde 21 Dağıtım bölgesindeki toplam çalışan başına düşen tüketici sayısı ortalaması 728 kişi olurken, 1 Toroslar EDAŞ çalışanına düşen tüketici sayısı ortalama 528 kişiye kadar indi. Şirket bu oranda Türkiye’de ilk 3’te yer aldı.