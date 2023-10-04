Toroslar EDAŞ göçmen kuşları yalıtımlı hatlarında ağırladı

Başta göçmen kuşlar olmak üzere, gökyüzünü paylaştığı tüm kuşları korumak adına yıllardır tedbir almayı sürdüren Toroslar EDAŞ, hizmet verdiği 6 ilde hem kuş çarpılmalarını hem de bu nedenle oluşan arızaları büyük oranda azalttı.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de, özellikle göç zamanında yoğunlaşan kuş çarpılmalarına karşı yürüttüğü mücadelesine bu yıl da devam etti.

Küresel kuş göçü rotalarının kesiştiği Hatay, Adana ve Mersin’de her yıl milyonlarca göçmen kuşu ağırlayan şirket, havai hatlarıyla gökyüzünü paylaştığı tüm kuşları korumak için Doğa Derneği ile yürüttüğü işbirliğini de sürdürdü.

Söz konusu işbirliği sayesinde şirket, başta göçlerin yoğunlaştığı bölgelerdeki hatlarda olmak üzere, kuş çarpılmasına neden olabilecek 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzeme montaj işlemini tamamladı.

Bu kapsamda, 2017 yılında başlattığı ‘Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi’ ile şirket, elektrik dağıtım hatlarında göçmen kuşların konabileceği noktalardaki riski en alt seviyeye indirirken, bölgede çarpılma kaynaklı oluşan arızaları da engelledi.

Tedbirler arızaları da azalttı

Şirket böylece 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş yaralanmalarını ve buna bağlı enerji kesintilerini 6 ilde ortalama yüzde 88,62 oranında azaltmayı başardı.

Arıza iyileşme oranı en yüksek olan iller, yüzde 98,36 ile Kilis, yüzde 95,24 ile Gaziantep ve yüzde 94,45 ile Adana olurken, bu oran Hatay’da yüzde 88,46, Mersin’de yüzde 88,21 ve Osmaniye’de yüzde 46,67 olarak gerçekleşti.

Göçmen kuşların güvenliği için gerekli olan malzemeleri stoklarında depolamaya devam eden şirket, hem bakım çalışmalarında hem de yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemelerin uygulanmasını faaliyetlerinin düzenli bir parçası haline getirdi.