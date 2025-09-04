Torunlarına koruyucu aile oldular

Bilecik’te yaşayan Ceran çifti, torunları Umut’un geleceğine umut olmak için Koruyucu Aile Sözleşmesi’ni imzalayarak hem sorumluluk hem de şefkat dolu bir adım attı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında örnek bir davranış sergileyen babaanne ve dede, torunları Umut’a yalnızca bir yuva değil, aynı zamanda güven, sevgi ve şefkat dolu bir gelecek sundu. Ailesinin özel durumu yüzünden bakamayacak hale geldiği Umut’a babaanne ve dedesinin sahip çıktığını anlatan, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bir çocuğun kalbine sevgiyle dokunmak, onun geleceğine umut olmak dünyadaki en kıymetli görevlerden biridir. Ceran çifti, bu bilinçle örnek bir davranış sergileyerek torunlarına sahip çıktılar. Onların gösterdiği sorumluluk, fedakârlık ve şefkat hepimize örnek olmalı" dedi.