TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin 40. yılı kutlandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği’nin (TÖSSED) "Özel Olimpiyatlar Türkiye" 40. kuruluş yılı kutlandı.

Sakıp Sabancı ve Prof. Hıfzı Özcan önderliğinde kurulan TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye 40. yılını Emirgan’daki Sakıp Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapılan törenle kutlandı. TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Yasemin Demirdağ’ın ev sahipliğinde yapılan programa, Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista ve özel sporculardan bazıları da katıldı.

Törende Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Yasemin Demirdağ dernekle ilgili bilgilendirme yaptı. Demirdağ, konuşmasına 1982 yılında ilk adımın Sakıp Sabancı tarafından atıldığını belirterek, “193 ülkeden daha fazla faaliyet gösteren tek kuruluş. Çalışmalara bu yaklaşımla devam ediyoruz. 5 milyon sporcunun bir arada bulunduğu amatör organizasyonun sporcularının yeteneklerini geliştirme cesaretlerini sergilemelerine olanak sağlıyor. Bugüne kadar 75 bin sporcuya ulaşıp, 300 okula gittik. 5 bin gönüllü ile çemberi büyütüp çift taraflı bir köprü kuruluyoruz. Sadece sportif etkinlikle değil sosyal etkinlikle de buluşturuyoruz. Bin özel sporcuyla etkinlikler yapıldı. 40 yıldır kesintisiz devam ettirdiğimiz çalışma, Başkan Dilek Sabancı olmak üzere tüm destekçilerimizin emeği çok büyük” dedi.

Dilek Sabancı: “Birçok sporcuya dokunduk, ödüller aldılar. Bu onları hayata bağladı”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, konuşmasına çok mutlu bir gün olduğunu belirterek başladı. Sabancı, “Koskoca 40 yıl nasıl geçti? Rahmetli babam ve bilim insanı Hıfzı Özcan’ın girişimleriyle kurulmuş bir dernek bu. 2022’de özerkleştirdiğim bir dernek. Özel Olimpiyatlar Derneği olarak faaliyet göstermeye başladı. Çok mutluyuz. Birçok sporcuya dokunduk, birçok sporcu ödül aldı. Yurt içi faaliyetlerle, bölgesel, yerel faaliyetlerle ödül aldılar. Bu onları hayata bağladı. Okullarında daha başarılı olmalarını sağladı. Aileleri ve toplum tarafından kabul edilir hale geldiler. Kendilerine olan güvenleri arttı. Her şeyden önce bu çok önemli” şeklinde konuştu.

Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista’ya gelişmelerine imkan sağladığı için teşekkür eden Dilek Sabancı, "İnşallah ben yaşadığım sürece, nice yıllar bu işi Özel Olimpiyatlar’la birlikte götürürüz. Özel Olimpiyatlar başkanına çok selamlarımı yolluyorum. Türkiye’de yerel bir dernek olmak başka, bir de ulusal bir organizasyon içinde olmak başka” ifadelerini kullandı.

“Bu Türkiye’nin problemi”

Bir sivil toplum kuruluşu olarak tek başına bunu yapmanın bir yere kadar başarı getirdiğini ve sponsorlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Sabancı, "Ne kadar sponsor olursa, o kadar başarılı olurum. Etki oluşturmak, çok kişinin arkada olması çok önemli. Türkiye’de anlamaları gerekiyor ki bu problem sadece benim problemim değil. Bu Türkiye’nin problemi. Her şeye yardım ettikleri gibi buna da etmeliler. Avrupa ve Amerika’ya baktığınız zaman sosyal sorumluluk, bireysel yardımlar da olduğu için iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Evangelista: “Özel sporcuların dünyadaki yarışmalara katılmaları çok büyük başarı”

Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista, burada bulunmanın kendisi için onur olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu çalışmaları başarılı buluyorum. Daha iyi bir gelecek için birlikte hareket etme ihtiyacımız var. Türkiye’nin uluslararası organizasyonlarda delegeleriyle her zaman var olduğunu görüyoruz. Türkiye’den çıkan özel sporcuların dünyadaki yarışmalara katılmaları çok büyük başarı. Türkiye’yi her organizasyonun içinde bu şekilde var olduğu için özellikle tebrik etmek istiyorum. Önümüzde müthiş bir beraber olabilme, yepyeni iyi hikayeler duyabilme fırsatı var.”

Konuşmaların ardından özel sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dilek Sabancı sahneye özel sporcuları çağırdı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından 40 yıllık serüvene destek olanlara özel plaket takdimi gerçekleştirildi.