Tosya Belediyesi arama kurtarma ekibi enkaz altından bir depremzedeyi kurtardı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta bir depremzedeyi enkaz altından kurtardığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Tosya Belediyesi, ilçeden iki otobüs gönüllü vatandaşı deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışması için gönderdi. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, deprem bölgesinden gelen son haberler sonrasında yaptığı açıklamada, "Tosya Belediye Başkanlığımız öncülüğünde gönüllülerden ve belediye personelimizden oluşan ekip, dün akşam saatlerinde deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine doğru yola çıktı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehre varır varmaz felaketzedelere yardım için seferber oldu. AFAD koordinatörlüğünde arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerimiz bir yandan enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ederken, öte taraftan da çadır kurma faaliyetlerine destek veriyor. Şu ana kadar çok sayıda vatandaşımız göçük altından çıkarıldı. İlçemizden giden belediyemiz personeli ve gönüllü arkadaşlarımızın her birinden Allah razı olsun. İnşallah yapacakları çalışmalarla enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza yardım elini uzatarak katkı sağlarlar" dedi.