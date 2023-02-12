Tosya'dan deprem bölgesine 15 tır yakacak yardımı

Kastamonu’nun Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yakacak odunlar, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan personel ve enkaz başında yakınlarının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Kastamonu’nun Tosya ilçesinden bölgeye yakacak odun ve soba gönderildi.

Tosya Belediyesince yapılan anonslarla deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak yardımı toplanacağı duyuruldu. Gönüllüler, belediye ve eğitimciler el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu. Hayırseverlerin toplama merkezine çuvallarla getirdikleri yaklaşık 300 ton odun, tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Tosya ilçe merkezinden ve köylerinden koordineli şekilde Tosya Marangozlar Odası 9 tır, Tosya ilçe merkezi ve Dedem köyü, Ekincik ve diğer köylerden 6 tır olmak üzere toplamda 15 tır yakacak ve soba, Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine gönderildi.