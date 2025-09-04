Tour of İstanbul'un birinci etabı Beykoz'da başladı

Beykoz’da Uluslararası Tour of İstanbul’un açılış etabı, 7.5 kilometrelik prolog ile başladı. 13 ülkeden 16 takım ve 121 profesyonel bisikletçinin olduğu yarışta, sporcular 4 gün boyunca zamana karşı kıyasıya mücadele verecek.

Uluslararası Tour of İstanbul’un açılış etabı, saat 11.00’de Beykoz’da koşulan 7.5 kilometrelik prolog ile başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano’nun destekleriyle düzenlenen organizasyona, 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu katıldı. Etabın açılış prologu, sporcuların birer dakikalık aralıklarla start almasıyla gerçekleşti. Kısa ama teknik parkur, en başından itibaren hem beceriyi hem de dayanıklılığı test ederek yarışa büyük bir heyecan kattı. Zorlu ve inişli çıkışlı arazi nedeniyle zamana karşı bisikletleri ve aerodinamik kasklar kullanılmazken; tüm sporcular standart yol ekipmanlarıyla mücadele etti. Ayrıca destek araçları sporcuları takip etmeyerek yalnızca parkur boyunca belirlenen sabit noktalarda hazır bulundu. Kısa ancak tempolu geçen etapta bisikletçiler, Beykoz’un doğası ve teknik virajlarıyla dolu parkurda en yüksek performanslarını sergiledi. Yoğun seyirci ilgisi eşliğinde gerçekleşen mücadelede, kısa mesafede dahi yüksek hızlara ulaşan sporcular izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Etap sonunda ilk lider mayoları, resmi podyum töreninde sahiplerini buldu. Sprint ve tırmanış kapısı bulunmadığı için, mayolar etap özelinde farklı bir şekilde dağıtıldı. Buna göre, turuncu mayo etabı birinci sırada tamamlayan sporcuya, mavi mayo ikinci olan sporcuya, yeşil mayo üçüncü sırada finişe gelen bisikletçiye verildi. Beyaz mayo ise genel klasmanda en iyi dereceyi yapan genç bisikletçinin oldu.

Emin Müftüoğlu: "Bisiklet konusunda İstanbul gibi bir şehrin tanıtımıyla ilgili bundan daha güzel bir organizasyon olamaz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışla ilgili yaptığı açıklamada, "Tour of İstanbul’un 3.’sünü yapıyoruz. Biliyorsunuz ilk 2.2 ile başladık. Daha sonra da yükselerek 2.1 seviyesine çıktık. Bilmeyenler için dünyada amatör ve kontinental takımlarının katıldığı 2.2 serisi var. Onun üstünde 2.1 dediğimiz ve profesyonellerin katıldığı bir yarış var. Bunun da üstünde pro dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuz var. Yani Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun bir altındaki kategoride olan çok önemli bir tur bu. Dünya Federasyonu’nda her ülkeye verilmeyen bir organizasyon. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü hem bu velodromun hem Cumhurbaşkanlığı turunun dünya çapında en üst seviyede yapılması için himayelerine aldı; hem de halkın bisiklete binmesinin gittikçe geliştiği bir ülke konumuna geldik. Bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde yapıyoruz. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bisiklet konusunda İstanbul gibi bir şehrin tanıtımıyla ilgili bundan daha güzel bir organizasyon olamaz. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık, dünyanın önemli profesyonel takımları ve önemli sporcular burada. 4 gün boyunca 4 parkurda 450 kilometreye yakın güzel bir yarış geçecek."

Mutlu Erçevik: "Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonlarından biri"

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl 3. kez gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonlarından biri UCI 2.1 plus. Aynı zamanda dünyanın da önemli dört günlük etaplı yarışlarından biri. Burada çok ünlü dünya takımlarını ağırlıyoruz. 4 gün boyunca sürecek ve 4 etaptan oluşan Tour of İstanbul’da iki etap Asya yakasında, son iki etap da Avrupa yakasında olacak" dedi.