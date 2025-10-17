Toyota Boshoku Türkiye'ye küresel kalite ödülü

Otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Toyota Boshoku Türkiye (TBT), EFQM (European Foundation for Quality Management-Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından verilen EFQM Küresel Ödülü’ne layık görüldü.

EFQM Küresel ödül, stratejilerini etkin biçimde hayata geçirerek sürekli iyileştirme konusunda üstün sonuçlar elde eden kurumlara veriliyor. Toyota Boshoku Türkiye, dünya genelinde birçok kamu kuruluşu, özel sektör firması ve sivil toplum örgütünün dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 1000 puan üzerinden 750 puan ile 7 Diamond seviyesine ulaştı.

Çoğunluğu Avrupa’da yer alan 50 binin üzerinde şirket tarafından benimsenen EFQM Modeli kapsamında yürütülen değerlendirme süreci, bağımsız uluslararası bir jüri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl 16 Ekim’de İspanya’da düzenlenen törende sahiplerini bulan EFQM Küresel Ödülleri’nde dünya genelinde yaklaşık 70 kuruluş değerlendirmeye katıldı ve 14 kuruluş finale kaldı. Şirket, EFQM tarafından ‘rol model’ olarak takdir edildi ve ödülü EFQM CEO’su Russell Longmuir’in elinden aldı. Toyota Boshoku Türkiye, Türkiye’de bu başarıyı elde eden 10’uncu şirket oldu.

Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2019 yılında başladığımız bu mükemmellik yolculuğunda, EFQM Küresel Ödülü ile başarılarımızın uluslararası düzeyde tescillenmiş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Kaliteye ve sürdürülebilir başarıya olan bağlılığımız, yalnızca iş sonuçlarımızda değil; topluma ve çevreye katkılarımızda da kendini gösteriyor. Operasyonel mükemmelliği önceliklendiren bir şirket olarak EFQM’in stratejik, paydaş odaklı ve bütüncül yönetim modeli; verimli, duyarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Türk ve Japon kültürlerinin güçlü değerleriyle perçinlediğimiz bu yaklaşım, tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla başarıya ulaşmış ve bu ödülle taçlanmıştır. Kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Toyota Boshoku Türkiye’nin strateji yönetimi, kurum kültürü, üretimde mükemmellik ve topluma katkı alanlarındaki sistem ve uygulamaları da EFQM tarafından ’İyi Uygulamalar’ olarak kabul edildi.