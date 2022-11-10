Tozman köyündeki yol yapım çalışmasını inceledi

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

İl Özel İdaresi Ekipleri, Tozman köyündeki yol yapım çalışmasına devam ediyor. İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal’da çalışan ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Çalışmaları yakından takip eden Kaymakam Saçal, İl Özel İdaresi’nin Tozman köyünde devam eden stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledikten sonra köy sakinleri ile buluştu. Tozman köy yolunda özel idare ekiplerinin yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirten Kaymakam Saçal, devletin milletinin yanında olduğunu söyledi. Çalışan ekipleri tebrik eden Kaymakam Saçal, vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinledi.