Trabzon'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Trabzon'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kendini iyice hissettirmeye başladı.

Trabzon'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trabzon’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kendini iyice hissettirmeye başladı.

Ortahisar ilçesi sahil kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı yağarken özellikle yollarda görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması başlatırken şehir merkezinde şu ana kadar kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığı belirtildi.