Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan deprem bölgesine 300 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderildi

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce oluşturulan birinci grup 300 Kişilik Arama-Kurtarma ve İnsani Yardım Ekipleri Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardım için dualarla uğurlandılar.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan deprem bölgesine 300 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce oluşturulan birinci grup 300 Kişilik Arama-Kurtarma ve İnsani Yardım Ekipleri Kahramanmaraş’taki depremzedelere yardım için dualarla uğurlandılar.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde zarar gören vatandaşlara yardım ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak amacı ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca kurulan Arama-Kurtarma Timleri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve diğer yetkililer tarafından Kahramanmaraş iline uğurlandılar.

Jandarma Arama-Kurtarma Timleri, Arama-Kurtarma ekipmanları yanında Trabzon Valiliği Koordinesinde yürütülen kampanya kapsamındaki insani yardımlarında bir kısmını bölge halkına ulaştıracaklar. Görevlendirilen 100 Jandarma karayolu ile 198 jandarma ise Hava Kuvvetlerine ait 5 adet Casa tipi askeri uçakla deprem bölgesine doğru yola çıktılar.