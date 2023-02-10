Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, geniş alanda oyun ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.