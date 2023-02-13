Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat'ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.