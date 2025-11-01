Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari kırmızı kart gördü

Trabzonspor'un Faslı futbolcusu Benjamin Bouchouari, Galatasaray maçının 90. dakikasında kırmızı kart gördü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile oynarken, müsabakanın son dakikalarında Karadeniz ekibi 10 kişi kaldı. Mücadelenin 90. dakikasında bordo-mavililerin Faslı futbolcusu Benjamin Bouchouari, orta sahada Roland Sallai’ye yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maça yedek başlayan Bouchouari, 83. dakikada Oleksandr Zubkov’un yerine oyuna dahil olmuştu.