Trabzonspor'dan 'Geçmiş olsun Türkiye' pankartı

Trabzonspor teknik heyeti, futbolcular ve kulüp personeli bugünkü antrenman öncesinde ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundular.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" denildi.