Trabzonspor'dan 'Geçmiş olsun Türkiye' pankartı

Trabzonspor teknik heyeti, futbolcular ve kulüp personeli bugünkü antrenman öncesinde ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundular.

Trabzonspor'dan 'Geçmiş olsun Türkiye' pankartı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trabzonspor teknik heyeti, futbolcular ve kulüp personeli bugünkü antrenman öncesinde ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundular.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz" denildi.