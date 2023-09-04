Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiraladı

Trabzonspor, Berat Özdemir'in geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiraladı
Editör
EditörEditör
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Trabzonspor, Berat Özdemir’in geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Berat Özdemir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten maliyetle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2023-2024 futbol sezonu için 33.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5’i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

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25 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.