Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

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Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.