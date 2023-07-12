Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti

Slovenya'nın Kranj şehrinde kampta olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti
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Slovenya’nın Kranj şehrinde kampta olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya’nın Kranj şehrinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.