Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti
Slovenya'nın Kranj şehrinde kampta olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Slovenya’nın Kranj şehrinde kampta olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün TSİ 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor’da Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya’nın Kranj şehrinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarını sürdürecek.