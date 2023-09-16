Trabzonspor ile Beşiktaş, 101. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor ile 101. kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, rakibine karşı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Trabzon Park’ta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ile topladığı 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile aldığı 6 puan ile 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 101. randevu

İki takım Süper Lig’de daha önce 100 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez üç puanın sahibi oldu. 27 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken, kalesinde de 114 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında oynanan aralarındaki son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş, Süper Lig’de 18 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 18 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 14 galibiyet elde ederken 4 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’deki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor’a karşı yaşamıştı.

Kartal, rakibine karşı 5 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Trabzonspor’u son 5 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın ikisini bordo-mavililer kazanırken, 3 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibini en son 2020-2021 sezonunda deplasmanda mağlup etmişti.

Düdük Volkan Bayarslan’da

Zorlu müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.