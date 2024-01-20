Trabzonspor ile Galatasaray 137. randevuda

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynayacakları maçla birlikte 137. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 19.00’da Trabzon’da karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

137. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 136 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 178, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 102. maç

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 101 karşılaşmada da Galatasaray 44 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 131, bordo-mavililer ise 115 gol attı.

Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0’lık skorla kazandı.

Son 10 karşılaşma

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

Deplasmanda karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan topladı ve bu alanda 2. sırada bulunuyor. Cimbom deplasmanda en son Sivasspor ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

Son 8 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Ligde defansif anlamında da başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu müsabakaların 11’inde de kalesini gole kapadı.

Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray’da, Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alan isimler. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park’ta oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiden sonra sakatlıklarından dolayı bir süre dinlendirildi. Hafta içinde antrenmanlara başlayan Icardi’nin Trabzonspor maçının kafilesinde yer almasını bekleniyor.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Trabzonspor - Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak.