Trabzonspor, RAMS Park'a ulaştı
Trendyol Süper Lig’de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, RAMS Park’a geldi.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak. Mücadele için dün İstanbul’a gelen bordo-mavililer, akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, RAMS Park’a ulaştı. Bordo-mavili kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.