Trabzonspor Şampiyon! 38 yıllık hasret sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi.
TRABZONSPOR 2-2 ANTALYASPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3. dakikada Djaniny'in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius'a yerden pasını aktardı. Cornelius'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Hamsik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao'ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.
45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
49' Abdülkadir'in ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta top, kaleciden döndü. Dönen topa Visca ceza sahasının sağından vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahalesiyle top kornere gitti.
52' GOL! Ndao, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Ghacha sol kanattan içeri girip topu kale önüne çevirdi. Ndao yaptığı vuruşta topu boş ağlara gönderdi.Gol - Alassane Ndao
55' Ndao ceza sahasında Siopis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
56' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fredy yaptığı vuruşta Uğurcan'ı geçemedi.Kaçan Penaltı - Fredy
62' Ghacha sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda top, Uğurcan'da kaldı.
62' GOL! Dorukhan, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Abdülkadir'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasında giren Dorukhan, dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Dorukhan Toköz
68' Güray orta sahaya yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Top doğrudan Uğurcan'a gitti.
71' Fredy sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Haji Wright istediği vuruşu yapamadan savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
76' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Veysel'in kafa vuruşunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
79' Ceza sahasının sağında topla buluşan Adriano'nun sert şutunda top, Uğurcan'da kaldı.
80' GOL! Haji Wright, Antalyaspor'a 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Haji Wright
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright