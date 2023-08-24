Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Trabzonspor, taşıma sponsoru Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Anlaşma 2023-2024 sezonunda da sürdürecek.

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, Trabzonspor ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. 2022-2023 sezonunda başlayan sponsorluk anlaşmasının Trabzonspor’un stadında düzenlenen imza töreniyle, 2023-2024 sezonunda da süreceği duyuruldu. İmza törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk ve Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin katıldı. 2022-2023 sezonundan beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşması olduğunu dile getiren Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, “Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz. Her sponsorumuz gibi bu da bizler için oldukça değerli. Ben bu sponsorluğun iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Utku Ayyarkın: “Trabzonspor’un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan, sporu destekleyen bir marka olduklarını aktaran Utku Ayyarkın ise, "Bu bakış açısıyla; futbol ve voleybolda hem milli takım hem de kulüpler bazında Türk sporunu destekliyoruz. Bugün burada Türkiye’nin köklü ve başarılı futbol kulüplerinden Trabzonspor ile olan ‘Taşıma Sponsorluğu’ anlaşmamızın yeni sezonda da devam edeceğini duyurmak için bulunuyoruz. 40 yıldan uzun süredir ’Önem Taşır’ mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götüren bir şirket olarak köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla sadece tribünlerde değil, ülkemizin her yerinde, milyonlarca insanın kalbinde taht kuran Trabzonspor’un yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.