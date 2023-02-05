Trabzonspor stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Trabzonspor stada geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Nef Stadyumu’nda bu akşam Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor stada giriş yaptı. Mücadele için dün İstanbul’a gelen bordo-mavililer, bugün konakladığı otelden ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında stada gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor stada geldi
Trabzonspor stada geldi