Trabzonspor stada ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor stada ulaştı.

Trabzonspor stada ulaştı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor stada ulaştı.

Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Rams Park’ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu büyük müsabakada öncesinde dün hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer daha sonra İstanbul’a gelmişti. Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüs de mücadelenin oynanacağı stada ulaştı.