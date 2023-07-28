Trafiğe asfalt yenileme düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapacağı asfalt çalışmaları sebebiyle trafiğe kapanacak yolu duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapacağı asfalt çalışmaları sebebiyle trafiğe kapanacak yolu duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolu Ankara giriş istikameti 28 Temmuz Cuma günü saat 23.00’dan 29 Temmuz Cumartesi günü saat 07.00’a ve 29 Temmuz Cumartesi günü saat 23.59’dan 30 Temmuz Pazar günü saat 11.00’a kadar trafiğe kapatılacaktır.
Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir.