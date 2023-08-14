Trafiği kesip halaya durdular, sireni görünce böyle kaçtılar

Bursa’da eğlenmek isteyen bir grup kalabalık araçlarından inip trafiği kestiler. Bir süre halay çeken kişiler polis sirenini görünce hızla kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesinde bir grup kalabalık seyir halindeki araçlarıyla yolu kesip araçlarından indiler. Daha sonrasında kaldırım kenarında buluşan kişiler halaya çekmeye başladılar. Çevredekilerin korna ile uyarılarına aldırmayan kalabalık, polis ekiplerinin sirenini görünce hızla kaçmaya başladılar. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.