Trafiği umursamayıp yol ortasında göbek attı

Başkent’te bir kişi, yoğun trafiğe aldırmayarak yol ortasında oynamaya başladı. Hem güldüren hem de endişe veren o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya’nın Sıhhiye semtinde sabah saatlerinde bir vatandaş, trafiğe aldırış etmeden yol ortasında oynamaya başladı. Yanından geçen araçların arasında tehlikeli oyununu dakikalarca sürdüren kişinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.