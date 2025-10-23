Trafiğin sıkıştığını görmeyen motosikletli, önünde duran taksiye çarptı

Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önünde duran taksiyi görmeyip çarptı. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kaza dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, etrafına baktığı sırada trafik durdu. Önünde duran ticari taksiyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak devrildi. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.

