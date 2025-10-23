Trafiğin sıkıştığını görmeyen motosikletli, önünde duran taksiye çarptı
Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önünde duran taksiyi görmeyip çarptı. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önünde duran taksiyi görmeyip çarptı. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
Kaza dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, etrafına baktığı sırada trafik durdu. Önünde duran ticari taksiyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak devrildi. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.